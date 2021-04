RODOVIAS Notícia da edição impressa de 14/04/2021. Alterada em 15/04 às 03h00min Evento virtual vai detalhar concessão de estradas no Vale do Taquari

O secretário extraordinário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busatto e o diretor de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), Rafael Ramos, são os convidados da assembleia virtual da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) que ocorre nesta sexta-feira. O encontro, agendado para as 14h, tratará sobre a concessão das rodovias estaduais - ERS-130, ERS-129 e RSC-453 - além dos principais gargalos dos municípios da região.

O presidente da Amvat, prefeito de Santa Clara do Sul Paulo Kohlrausch, explica que o objetivo é proporcionar aos prefeitos da região maior conhecimento sobre o projeto de concessão das rodovias estaduais, para que possam contribuir neste processo. "Além disso, queremos aproximar as administrações municipais às estruturas do governo estadual, buscando o desenvolvimento e fortalecimento do Vale por meio de ações conjuntas", destaca Kohlrausch.