MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 14/04/2021. Alterada em 14/04 às 03h00min Memorial para funerais é lançado em Santa Cruz do Sul

O Memorial Jardim Montanha dos Vales, um grandioso complexo para recepção, acolhimento e prestação de homenagens póstumas foi inaugurado em Santa Cruz do Sul. O empreendimento, com mais de 6 mil metros quadrados de construção passa a ser o maior centro velatório dos Vales do Taquari e Rio Pardo.

Serão mais de 50 funcionários envolvidos diretamente nas atividades da empresa, e segundo o diretor Régis Diersmann, da Funerária Diersmann, o memorial tem o intuito de oferecer dignidade e cuidado nos momentos de maior fragilidade. O complexo possui sete salas velatórias e uma sala de homenagens especialmente preparada para cerimônias de despedida, todos estes ambientes climatizados e automatizados. O memorial conta também com uma sala de memórias auditório e modernas instalações preparadas para o serviço de crematório.