Taquara cria projeto voltado para a reforma de residências

Com a premissa de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem em sua convivência pessoas com deficiências, uma iniciativa começa a se consolidar em Taquara. O projeto Moradias com Acessibilidade visa contemplar em torno de 20 famílias, com a reforma e adequações das casas, promovendo a inclusão social e melhorando a mobilidade de pessoas com deficiência, amenizando as dificuldades que passam dentro de seus próprios lares.

O projeto foi entregue ao Poder Judiciário, que é um dos parceiros da iniciativa, e aguarda aprovação e liberação de recursos para ser iniciado. Nesta primeira etapa, nove famílias serão contempladas, segundo o diretor de Habitação, Chiquinho Mariano. "Com este projeto vamos permear pequenas reformas, adaptações, rampas, corrimãos, entre outros meios que facilitem o acesso das pessoas que apresentem alguma dificuldade. Nove famílias serão contempladas neste primeiro momento o que pode parecer pouco, mas certamente ajudará, e muito, essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência", destaca.

Mariano explica que este é um projeto piloto no município de Taquara, o qual requer muita atenção e comprometimento para que possa ser ampliado e contemple mais famílias. "Estamos avançando, nestes primeiros meses de governo já encaminhamos dois projetos habitacionais viáveis para auxiliar as famílias de baixa renda, o projeto foi entregue ao Poder Judiciário, agora precisamos aguardar a aprovação e liberação dos recursos", conclui Mariano.

Os recursos financeiros previstos advêm de parceria firmada entre a prefeitura e a Diretoria de Habitação com o Poder Judiciário da Comarca de Taquara. Com isso, haverá economia aos cofres públicos municipais e otimização dos recursos para o Judiciário. Para a mão de obra, a parceria virá de mão de obra de apenados e servidores municipais.