Equipamento evita a intubação de 75 pacientes da Covid-19 em Bento

Desde setembro do ano passado, pacientes internados na UTI Adulto do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, que apresentaram diagnóstico positivo para Covid-19 recebem o tratamento com um novo equipamento. Um cateter nasal de alto fluxo, cuja tecnologia é relativamente nova no Brasil, ajudou a evitar a intubação de 75 dos 148 pacientes que precisariam do procedimento.

O equipamento permite o aumento do fluxo de oxigênio enviado aos pulmões, além de garantir também o controle da umidade, da temperatura e da concentração de oxigênio. O cateter nasal de alto fluxo também atua na ocupação de todo o sistema respiratório com oxigênio, aumentando sua concentração nas vias aéreas. Dessa forma, o equipamento permite que o paciente otimize a troca gasosa entre o pulmão e o sistema circulatório, mantendo os níveis de oxigenação do sangue adequados, encurtando o tempo de recuperação.

Os pacientes que chegaram à UTI Adulto com quadro de insuficiência respiratória aguda grave recebem o tratamento com o cateter nasal de alto fluxo, exceto em casos muito avançados, quando há risco iminente de parada cardiorrespiratória. Nas primeiras 12 horas de uso do equipamento, a equipe de fisioterapia monitora continuamente o paciente e realiza quatro avaliações específicas do caso. O resultado dessas análises vai determinar se a terapia está sendo eficaz ou se outros procedimentos devem ser adotados.

Até o momento, 50,6% dos casos foram bem-sucedidos. O tratamento é considerado de sucesso quando o paciente melhora sua condição clínica e recebe alta da UTI sem necessidade de intubação. Além disso, a média de tempo de internação de pacientes que utilizam cateter nasal de alto fluxo tem sido, em média, 3 vezes menor em comparação aos casos com necessidade de intubação.

"Cada organismo reage de formas diferentes à doença, por isso em alguns pacientes o tratamento pode não ter a efetividade esperada. Contudo, se pudermos evitar a intubação de um paciente, todo o esforço valeu a pena", descreve o coordenador da Fisioterapia Hospitalar do Hospital Tacchini, Fabiano Francio.