INOVAÇÃO Notícia da edição impressa de 14/04/2021. Alterada em 14/04 às 03h00min Vale do Sinos terá hub para pensar o varejo do futuro

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo (CDL-NH) e o ExoHub Innovation Center firmaram parceria que irá converter a unidade do ExoHub em Novo Hamburgo, que está situada dentro da Universidade Feevale, no primeiro laboratório de varejo do Vale do Sinos e um dos primeiros e mais modernos do Estado. O objetivo da parceria é criar um ambiente físico e digital - o Varejo Tech Lab - para que os associados, startups, indústrias e academia possam discutir e pensar o futuro do varejo na sua região e no mundo.

O espaço propõe a conexão de projetos e será um divisor de águas para o segmento do varejo e indústria da região. "Nós apoiamos essa iniciativa, pois a área de varejo é muito importante e acreditamos que as empresas do Parque e a Instituição vão poder colaborar, inclusive por meio de desafios e rodadas de negócios", afirma a diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon.

A parceria vai disponibilizar uma série de benefícios para os associados. Serão disponibilizadas mentorias, com o acompanhamento presencial e on-line dos mentores do ExoHub para desenvolvimento e discussão dos negócios dos associados, modelagem de negócio, como apoio ao desenvolvimento do negócio, desafios de conexão, com eventos patrocinados, com foco na resolução de problemas macro do varejo, ligação à rede de empresas e universidades conectadas ao ExoHub para apoio ao Varejo Tech Lab, entre outros iniciativas.

"No momento em que muitos varejistas tiveram seus negócios impactados em virtude da pandemia, a iniciativa, visa movimentar as empresas. A partir de agora, nossos associados poderão pensar o futuro de seus negócios dentro de um espaço preparado para ofertar soluções ao varejo", explica o presidente da CDL-NH, Jorge Stoffel.