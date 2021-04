Prefeitura propõe reajuste de R$ 0,75 na passagem de ônibus em NH

Após mais de dois anos com o valor congelado, a prefeitura Novo Hamburgo propôs o reajustad a tarifa de ônibus municipal. A proposta será analisada nos próximos dias. Se aprovado, o valor passará dos atuais R$ 3,85 para R$ 4,60.

que chegaram a estipular um valor superior a R$ 5,00 do subsídio mensal às empresas de transporte que operam na cidade A prefeitura afirma que o reajuste de 19,48% acompanha valores já aplicados em outras cidades da Região Metropolitana, como Canoas (R$ 4,60 desde março de 2019) e Sapucaia do Sul (R$ 4,70, desde fevereiro de 2020). O valor é abaixo da expectativa das empresas de ônibus,, mas obedece à planilha de custos do transporte coletivo hamburguense, que vem sendo acompanhada pela administração municipal para a concessão- o pagamento foi suspenso no fim de março.

a licitação do transporte público A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira, explica que o município não tem mais recursos para seguir com o subsídio ao transporte coletivo. Ao mesmo tempo, o município precisa garantir a disponibilidade de horários e circulação dos ônibus. Desde meados do ano passado, quando foi instituído o subsídio, a prefeitura já repassou mais de R$ 2 milhões ao sistema de transporte público. Está em andamento, também,no município

O Executivo municipal já vinha avaliando a possibilidade de atualização do valor em razão de aumentos e reajustes de custos de operação do sistema. Na semana passada, as empresas haviam reduzido os horários de ônibus alegando incapacidade financeira para seguir prestando o serviço em razão do fim do subsídio. Um levantamento feito pela prefeitura apontou que eram 738.317 passageiros nos ônibus de Novo Hamburgo em fevereiro de 2020, antes da pandemia se instalar no Rio Grande do Sul. Um ano depois, o número caiu 343.756 passageiros, queda de 53,4% no período.

Com a redução da frota em circulação, a prefeitura determinou o retorno imediato da grade de horário já estabelecida e condicionou estudos para definição do novo valor, o que foi concluído no fim de semana. Agora, a prefeitura está encaminhando a indicação do valor de R$ 4,60 na tarifa municipal para ciência da Câmara de Vereadores, que irá avaliar o reajuste nos próximos dias.