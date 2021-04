CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 14/04/2021. Alterada em 14/04 às 03h00min Imbé reorganiza atendimento para pacientes com Covid-19

A prefeitura de Imbé reforçou que, desde o dia 6 de março, a secretaria municipal de Saúde transferiu os atendimentos de casos respiratórios e gripais, entre eles os suspeitos de Covid-19. Anteriormente, os pacientes eram recebidos no Pronto Atendimento da zona norte, no Balneário Santa Terezinha, e desde então foram encaminhados para a Policlínica Municipal, localizada no Centro da cidade.

Com isso, desde o dia 8 de março, o Pronto Atendimento atende somente consultas eletivas, com horários agendados. O informe foi realizado pois pacientes estão indo buscar atendimento no antigo local. "Não são realizados atendimentos de urgência em Santa Terezinha. Todos esses atendimentos ocorrem na Policlínica. Temos locais diferenciados para sintomas respiratórios e suspeitos de Covid-19 das demais demandas de saúde", pontua o secretário Tierres da Rosa.