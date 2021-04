Univates e prefeitura de Lajeado renovam projeto social

O projeto de extensão Habitar Bem, da Universidade do Vale do Taquari (Univates), foi renovado junto à prefeitura de Lajeado. No encontro que confirmou a prorrogação da parceria, foram estabelecidas atividades e planejadas ações futuras de engajamento entre universidade e o município relacionadas ao tema da habitação. A iniciativa teve início em 2019

Em 2021, o projeto de extensão seguirá com o apoio ao projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS), que vem ocorrendo em Lajeado desde 2020. O projeto busca recursos e organiza ações para viabilizar as reformas necessárias em banheiros de residências de famílias carentes, além de seguir engajada com a organização do banco de doações de materiais de construção - que nasceu devido ao projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, mas que se torna permanente para futuras necessidades de melhorias habitacionais.

Em parceria com o Serviço de Assistência Jurídica da Univates, o Habitar Bem também desenvolve ações como auxílio à regularização fundiária à proprietários de imóveis. A iniciativa conta com a parceria da Defensoria Pública Estadual e, no momento, aguarda para que possa ser retomada em virtude da pandemia da Covid-19.

O projeto de extensão começou como um projeto voluntário. Atualmente faz parte dos projetos de extensão institucionalizados da Univates. O objetivo é promover a compreensão do papel social dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharia Civil, a partir da relação dialógica entre estudantes e comunidade regional, permitindo construir novos saberes em relação ao tema da habitação de interesse social e os desafios que se referem ao direito à moradia digna, contribuindo para a sua formação integral e para a transformação da comunidade.