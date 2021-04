Contribuintes de Taquara podem aderir ao Refis a partir de quinta-feira

A partir da quinta-feira, os contribuintes taquarenses podem aderir ao Programa de Recuperação Fiscal - Refis, refinanciando suas dívidas tributárias com o município em até 120 parcelas. Para isso, basta dirigir-se ao Centro Administrativo, localizado na rua Tristão Monteiro, nº 1339, e solicitar a inclusão no programa mediante o preenchimento de formulário.

Através do Refis, podem ser regularizados débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades, em razão de situações jurídicas ou fatos geradores, ocorridos até 31 de dezembro de 2020. Para o parcelamento, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 28,00. Para quem for realizar o pagamento à vista, a prefeitura está disponibilizando algumas novas ferramentas visando facilitar o acesso do contribuinte ao serviço, como solicitação via WhatsApp.