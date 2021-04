Capacidade energética da subestação de Teutônia é ampliada

Um novo transformador, com 26,6 megavolts-ampere (MVA) de potência foi instalado para ampliar a qualidade do fornecimento de energia elétrica da região do Vale do Taquari. O equipamento foi colocado na subestação de Teutônia da Certel, substituindo antigo, cuja potência era de 3,6 MVA a menos. O objetivo é atender a perspectiva de crescimento de consumo que há na região de Teutônia, especificamente, nos bairros Alesgut, Canabarro, Teutônia, Centro Administrativo e Boa Vista, além das localidades de Linha Germano, Linha Catarina, Linha Capivara, Travessão e de uma parte do município de Poço das Antas.

Segundo o diretor de operação e manutenção, Daniel Luis Sechi, a subestação de Teutônia se encontra próxima de um limite operacional de carga. "Com este investimento, da ordem de R$ 2 milhões, estamos trocando esse transformador para que a subestação possa suprir energia de qualidade e confiabilidade para os próximos dez anos", observ. "Assim, a cooperativa estará preparada para atender a novas solicitações de consumo, ao aumento de redes trifásicas e modernização do setor agropecuário, bem como às demais demandas necessárias", acrescenta.

O transformador que será substituído passará por uma reforma e integrará a futura subestação de Forquetinha, cujas obras de construção devem iniciar ainda este ano. "Com capacidade técnica de ampliação da potência, este transformador será fundamental para beneficiar esta região, integrada também pelos municípios de Sério, Marques de Souza, Travesseiro, Capitão e Arroio do Meio", assinala Sechi, destacando que esta nova subestação possibilitará um alívio e maior capacidade para a planta de Lajeado.