Instituto Ayrton Senna faz estudo sobre Santa Rosa

O Instituto Ayrton Senna realizou uma avaliação em Santa Rosa sobre a situação da educação do município. O estudo foi feito através de uma solicitação do prefeito Anderson Mantei ao empresário Luciano Luft, que fez contato e firmou a parceria.

Após meses de trabalho foi realizado um diagnóstico em toda a estrutura organizacional do município. O material foi repassado para a secretária de Educação, Lires Zimermann, o secretário de Gestão, Ademir Rosa e para o Executivo municipal. Nesse relatório, foi feito um panorama geral da rede, avaliando taxas de rendimento dos anos iniciais e finais da educação. Também foi verificada a análise do Índice de Desenvolvimento Educacional Básico (IDEB).

Para Anderson, essa é uma oportunidade para ter o diagnóstico da situação do município no segmento. "Agora temos uma avaliação extremamente minuciosa de cada escola de Santa Rosa. Com base nisso, vamos poder implementar ações individuais baseadas nas demandas de cada uma, assim, as melhoras serão muito mais assertivas", afirmou.

Todos os dados foram mapeados, para a partir de agora, conseguir desenvolver indicadores. Depois, será realizado um plano de ação, com base nos resultados de cada escola e cada localidade. As oportunidades de melhorias vão desde a infraestrutura até a dinâmica de trabalho. "Uma avaliação externa traz sempre uma nova perspectiva sobre o nosso trabalho. Com esses dados vamos conseguir avançar de forma estratégica, já que esse é um dos itens do nosso planejamento". Cada ponto está sendo avaliado internamente pelas equipes das secretarias de Educação e Gestão para montar um plano de ação.