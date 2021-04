Parque Getúlio Vargas de Canoas será reaberto na quarta-feira ao público

Equipes concentraram esforços para recuperar o lago do Capão do Corvo /SMMA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A prefeitura de Canoas realiza os últimos preparativos para a reabertura do Parque Getúlio Vargas, conhecido também como Capão do Corvo, na quarta-feira. Em regime de mutirão, estão sendo feitas a varrição, aparada na grama, ajustadas as cercas e regadas as mudas de plantas. Foram recuperadas as pistas de caminhada.

lago limpo Ao receber de volta o parque, a população verá o, recuperado, com a vegetação nativa e a fauna preservadas, após mais de cinco anos de abandono. As obras de revitalização continuam no local, onde estão sendo construídas novas churrasqueiras, entre outras estruturas, como as do zoológico, que está sendo ampliado. "Com muito carinho, vamos entregar de volta à população um lugar ainda mais aprazível. Para que as pessoas possam se exercitar, respirar!", revela o secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter.

O Parque Getúlio Vargas estará aberto para a população, das 5h às 21h. Para passear pelo parque, é obrigatório observar os cuidados preventivos - distanciamento social e uso de máscara. É proibida a permanência em grupos. Antes da pandemia, o local costumava receber, em média, 40 mil pessoas mensalmente.