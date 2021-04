ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 13/04/2021. Alterada em 13/04 às 03h00min Santa Cruz do Sul inaugura Cras Central, o terceiro do município

Começou a funcionar nesta segunda-feira, em Santa Cruz do Sul, o terceiro Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. O serviço, instalado ao lado da secretaria de Educação, vai atender famílias não cobertas pelos centros da zona sul e também a população residente no meio rural.

Para receber o novo serviço, duas salas foram adequadas e ganharam pintura nova, divisórias, troca de piso e instalação de internet e telefonia. A equipe destacada para trabalhar no local é composta por duas assistentes sociais, um psicólogo, um estagiário, além de quatro entrevistadores e a coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico). A coordenação geral do Cras Central será desempenhada interinamente pela diretora de Desenvolvimento Social, Priscila Froemming.

Com a abertura do Cras, o município está mais perto de conquistar a gestão plena na área da assistência social, a exemplo do que já ocorre na saúde em Santa Cruz do Sul. Para que isso ocorra ainda é necessário colocar em funcionamento um quarto equipamento. "Estamos atendendo a uma necessidade e nos adequando à lei federal, que estabelece que todos os bairros precisam estar vinculados a um Centro de Assistência Social", comemorou a prefeita, Helena Hermany.

Com a criação do Cras Central, o plantão social que ocorria junto ao ginásio poliesportivo deixa de existir, e o novo equipamento passa a absorver a demanda de atendimentos das regiões próximas. Para incrementar o serviço, uma equipe volante irá atuar no atendimento descentralizado, percorrendo locais de difícil acesso e fazendo a busca ativa dessas famílias para oferecer os serviços de proteção social básica, que poderão ser adaptados às condições locais específicas.