SAÚDE Notícia da edição impressa de 13/04/2021. Alterada em 13/04 às 03h00min Obras do novo HPS de Pelotas devem começar no 2º semestre

Empresa trabalha no projeto do hospital, que pode chegar a R$ 60 milhões em investimentos Igor Sobral/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Todos os meses, cerca de 4.000 pessoas dão entrada com algum tipo de emergência no Pronto Socorro de Pelotas (PSP). Desse total, 20% são de moradores de outros municípios da região. Um serviço, desde o final de 2020, passou a ter nova perspectiva - a construção do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Pelotas, com capacidade de atendimento regional e macrorregional. A obra ainda está na fase de projeto.

A empresa vencedora da licitação, que é especialista em projetos de obras hospitalares, está elaborando as plantas que guiarão a futura construção. Para garantir a execução da etapa inicial, ainda no final de 2020, o governo estadual repassou ao município R$ 856,7 mil.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho, a estimativa sobre o valor total a ser investido dependerá da conclusão dos projetos. "Estimamos entre R$ 50 e 60 milhões, mas tudo vai depender dos projetos que estão em elaboração", frisa Ramalho, ao lembrar que há previsão para início da obra, após a conclusão dos projetos, no segundo semestre de 2021. Na assinatura do repasse do valor relacionado ao projeto arquitetônico, o governador Eduardo Leite anunciou a previsão, no orçamento estadual, de R$ 19 milhões para o início da construção do HPS de Pelotas.

Os projetos arquitetônicos que estão em elaboração devem respeitar as adequações necessárias a um serviço de emergência hospitalar, além de cumprir com o termo de referência construído pelos técnicos das secretarias municipais de Planejamento e Gestão e de Saúde. A proposta é que o HPS seja capaz de oferecer atendimento, em um espaço adequado, para a população não só de Pelotas, mas dos municípios da região. Por isso, o termo de referência indica o HPS como uma unidade hospitalar do tipo II, identificado pelo Ministério da Saúde como um hospital geral que dispõe de unidade de urgência e emergência, e de recursos tecnológicos e humanos adequados para o atendimento geral de casos de natureza clínica e cirúrgica, com capacidade para cobertura populacional a partir de 501 mil habitantes.