Obras vão universalizar abastecimento de água na Campanha

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, esteve em reuniões no interior do Estado para tratar de obras de barragens. Na primeira parada, ele conversou com o presidente da Associação dos Usuários da Água da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria (AUSM), Edison Moreira Silva. Trataram sobre o andamento das obras nas barragens Jaguari e Taquarembó na Região da Campanha. O sistema Jaguari-Taquarembó beneficiará 240 mil habitantes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria.

As estruturas irão universalizar o abastecimento, além de garantir a irrigação de 117 mil hectares em toda a bacia do Rio Santa Maria. "As barragens garantirão segurança hídrica, irrigação para a produção agrícola e diversificação de culturas, controle das cheias e desenvolvimento do turismo local", elencou Stédile

A AUSM será a responsável pela gestão das estruturas após a conclusão das melhorias. As obras são lideradas pelo governo do Estado. A barragem Taquarembó tem capacidade para acumular 116 milhões de metros cúbicos, enquanto a estrutura Jaguari será capaz de armazenar 122 milhões de metros cúbicos.

A previsão é que a primeira fase da obra seja concluída ainda em 2021. Com investimento do governo federal de mais de R$ 300 milhões, as obras foram iniciadas em 2007. Ao todo, 63% da obra já foi concluída.

Localizada em Dom Pedrito, a barragem Taquarembó também atenderá aos municípios de Lavras do Sul e Rosário do Sul. Atualmente, o departamento de Barragens da secretaria está concluindo o Termo de Referência para a licitação visando o complemento das obras, que estão paralisadas desde 2017. A expectativa é de licitar no primeiro semestre de 2021, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, com reinício da obra previsto ainda para este ano.

O primeiro Termo de Contrato da Obra (TCO) já foi concluído com investimento de R$ 72 milhões. "O segundo TCO, por sua vez, conta com 26% de execução com aporte de R$ 20 milhões até o momento, dentro de um total previsto de R$ 82 milhões", relatou o diretor de Barragens Luiz Saenger.