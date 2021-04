Prefeitura aumenta o repasse ao hospital de Nova Petrópolis

A prefeitura de Nova Petrópolis renovou o convênio do município com a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (Oase), entidade mantenedora do Hospital Nova Petrópolis. Com a renovação, até 30 de setembro de 2021, serão repassados mensalmente R$ 180 mil ao hospital, o que representa um aumento de R$ 30 mil mensais na comparação com o convênio anterior.

"Somos sensíveis a este momento singular que vem ocorrendo no setor de saúde, com aumento simultâneo na procura pelos serviços hospitalares e nos preços dos insumos, especialmente os medicamentos. Desta forma, estamos ampliando em R$ 30 mil a participação mensal do município no custeio do nosso Hospital", destacou o prefeito Jorge Darlei Wolf. O hospital é a referência de atendimento no horário da noite e aos finais de semana, quando as unidades básicas de saúde estão fechadas, além de ter auxiliado nos atendimentos de media e baixa complexidade na pandemia.