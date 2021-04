Comerciantes de Parobé revelam dificuldades com alugueis

A prefeitura de Parobé promoveu uma reunião com comerciantes e proprietários de imobiliárias. Segundo o prefeito Diego Picucha, a intenção da reunião foi encontrar soluções viáveis junto às imobiliárias para melhorar as condições de comerciantes ,que estão com dificuldades com o aluguel de seus pontos. Além da questão do fechamento dos locais em março, há o reajuste dos contratos, que pode chegar a 30%

"Vivemos uma fase dura, em que restrições mais rígidas estão sendo adotadas para o enfrentamento da pandemia em todo o Estado. Isso tem reflexo direto na economia, principalmente no comércio e nos pequenos negócios. A questão do valor de aluguel dos pontos comerciais é muito sensível. Por isso, abrimos esse canal de diálogo para que seja encontrado um equilíbrio para que nenhum dos lados seja prejudicado e seja possível preservar o funcionamento dos estabelecimentos, os empregos e a renda dos parobeenses", destacou Picucha.