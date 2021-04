Grupo vai monitorar condição dos arroios de São Leopoldo

A Assessoria de Gestão Ambiental (Assegea) do Parque Imperatriz Leopoldina, em São Leopoldo, inicia nesta terça-feira um trabalho de campo nos arroios da cidade. A jornada vai começar no Alto Kruse, onde será realizado o mapeamento da mata ciliar, caracterização da vegetação e identificação dos pontos de impacto para a atualização do Projeto Monalisa.

O assessor de Gestão Ambiental da prefeitura, Darci Zanini, destaca que em cada trecho do trabalho de campo terá a participação dos agentes ambientais do Fórum dos Arroios. "Nesse primeiro dia, vamos percorrer o trecho das nascentes na divisa com Sapucaia do Sul até a estrada do Morro do Paula. O cronograma do trabalho de campo vai acontecer até novembro e os resultados serão apresentados no VIII Semana do Rio dos Sinos", esclareceu.

O Projeto Monalisa é um estudo de identificação dos pontos de impacto da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Inicialmente tratado como um projeto de monitoramento, durante sua concepção se transformou em levantamento, cadastro, identificação de algumas das situações que influenciam na qualidade e na quantidade dos recursos hídricos disponíveis na bacia. A utilização dos resultados obtidos para projetos de recuperação, preservação, zoneamento, planejamento, sensibilização é que compõe o objetivo maior do projeto.