CULTURA Notícia da edição impressa de 13/04/2021. Alterada em 13/04 às 03h00min São Borja vai retomar lives com artistas locais em maio

O segmento voltado à produção musical segue como um dos mais impactados pela pandemia. Diante disso, a secretaria municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Borja está preparando mais uma ação de apoio aos músicos.

A secretária de Cultura, Vânia Alves Cardoso, confirmou que, a partir de 7 de maio, terá início uma série de lives em São Borja, revezando artistas da área musical. A previsão é de oferecer um pequeno cachê a cada apresentação, de modo que os músicos recebam o valor como forma de apoio financeiro. Ainda será aberta a oportunidade para que ocorram eventuais outras destinações na comunidade.

As apresentações para as lives serão todas gravadas antecipadamente, respeitando os protocolos de distanciamento social e prevenção à Covid. O acompanhamento das transmissões pela internet será através da página do Facebook da Prefeitura. Nos próximos dias, será definido o número de lives e os artistas ou grupos que irão se apresentar.

No ano passado, por meio da secretaria e com recursos da lei federal Aldir Blanc, R$438 mil foram repassados à área cultural em São Borja. Os músicos estavam entre os beneficiados. Também foram abrangidos projetos e instituições de área cultural, mediante habilitação.