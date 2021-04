O comitê gestor de Políticas Públicas de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência de Caxias do Sul realizou, no início do mês a primeira reunião de 2021. O encontro definiu metas para o ano. Entre os principais objetivos do grupo estão a criação da Central de Intérpretes de Libras, que objetiva a disponibilização de tradutores de Libras nos serviços municipais. Outro ponto abordado foi a adesão do município ao Sistema Estadual do Selo de Acessibilidade, que avalia e certifica se locais (públicos e privados) atendem às normas de acessibilidade. Se levado adiante, o município terá 180 dias para a criação de um comitê de gestão, que será responsável pela análise dos locais interessados em receber o selo. A próxima reunião está marcada para 28 de abril.