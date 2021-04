EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 13/04/2021. Alterada em 13/04 às 03h00min Bolsas de estudo são oferecidas no Vale do Rio Pardo

O programa de incentivo à educação da Sicredi Vale do Rio Pardo, chamado de "Plante O Futuro", tem como finalidade proporcionar o investimento na educação para associados e familiares. O ciclo 2021 do programa iniciou nesta segunda-feira com as inscrições para o processo seletivo das bolsas de estudo para escolas de Ensino Médio Técnico. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de abril.

Conforme o coordenador de Programas Sociais da Cooperativa, Marco Antonio da Rocha, além do número de vagas, entre as principais alterações está a ampliação para escolas técnicas urbanas, com critério de que a instituição seja de Ensino Médio técnico. "Anteriormente o programa abrangia apenas escolas agrícolas", explica. O programa oferece dois tipos de bolsas de estudo, a bolsa mensalidade, benefício para estudantes vinculados à instituição de ensino privado; e bolsa manutenção, que é para alunos matriculados em escolas públicas