Santo Ângelo estuda a possibilidade de sediar centro regional das Missões para atendimento de autistas

o TEAcolhe, programa de atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista O governo do Estado lançou, na semana passada,(TEA). Esse programa prevê a criação de 30 Centros Regionais de Referência (CRR) e sete Centros Macrorregionais de Referência (CMR), com o objetivo de organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Santo Ângelo, por já possuir atendimento na área, pode ser uma alternativa para sediar um desses centros nas Missões.

Os centros deverão ter atendimento com profissionais nas áreas de assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, pedagogia, psicopedagogia, psicologia e terapia ocupacional. O prazo para o credenciamento se encerra em 10 de maio. Para cada centro macrorregional, o Estado repassará uma verba mensal de R$ 50 mil e as unidades regionais contarão com R$ 20 mil mensais.

Os valores são considerados reduzidos, especialmente pelas exigências profissionais que possuem oferta restringida pela qualificação. O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, destaca que a viabilização dependerá de parcerias e o município está disposto a colaborar. Ele sugeriu a realização de um levantamento regional do quadro e se comprometeu a realizar reuniões com prefeitos da região das Missões para discutir o assunto.

Representantes da Apae afirmaram que a equipe técnica está analisando o edital para verificar as possibilidades e as necessidades específicas. Após a conclusão da análise e das reuniões com os prefeitos, um novo encontro será realizado para definir a situação.

A Apae santo-angelense tem 339 pessoas atendidas, destas, 98 são autistas, um número crescente, pois só neste ano são 13 pessoas com o transtorno que passaram a ser atendidas. Já o Centro de Assistência Psicossocial (Caps) municipal atende a 32 autistas.