Pinheiro Machado vai reverter valores de concursos para compra de cestas básicas

A prefeitura de Pinheiro Machado lançou dois editais de processos seletivos para as áreas da educação e da saúde, visando a reposição de vagas de contratos que encerram em breve na e atendimento da demanda da rede municipal de ensino. O prefeito em exercício, Ronaldo Madruga, em parceria com o secretário de Saúde e Ação Social Éliton Rodrigues, definiram que todo valor arrecadado com as inscrições do processo seletivo da saúde serão revertidos em cestas básicas. "

Há muita gente passando fome em silêncio e nós queremos ajudar de alguma forma, essa ação vem somar junto à arrecadação de alimentos que nós estamos fazendo durante a vacinação contra o covid", afirmou o prefeito. O recurso arrecadado com as inscrições para o processo seletivo da educação será aplicado no fluxo normal de recursos livres.