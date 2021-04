Pelotas tem quase 70 mil trabalhadores na informalidade

A situação socioeconômica de Pelotas foi apresentada à prefeita Paula Mascarenhas em um relatório. Os dados, colhidos pela secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, são referentes aos últimos 12 meses. A apresentação foi feita pelo secretário Gilmar Bazanella, o diretor de desenvolvimento, Diego Knorr, e o assessor de Planejamento, Leonardo Leonardi.

Informações referentes ao auxílio emergencial a famílias afetadas durante a pandemia do coronavírus, bem como o saldo de admissões e a comparação entre constituição e extinção de empresas foram expostos. Um dos pontos ressaltados pela chefe do Executivo municipal foi o número considerável de trabalhadores informais, que representam 17,3% da população pelotense. "Pelotas teve um impacto menos negativo do que se imaginava. Se não fosse a pandemia da Covid-19, 2020 teria sido de um salto na economia", explicou a gestora.

elegível para receber o auxilio emergencial De acordo com o levantamento, Pelotas tem 98,7 mil (28,8% da população), pago pelo governo federal desde a semana passada. O valor englobaria cerca de R$ 431 milhões na economia local. Boa parte desses contemplados seriam relacionados aos trabalhadores informais, que somam 69,4 mil pessoas nessa situação.

Pelotas terminou com saldo positivo de 639 empregos entre demissões e contratações Os dados também apresentaram um perfil do mercado de trabalho. Em fevereiro,, após fechar no negativo em janeiro (menos 414 vagas). A construção civil foi quem mais contratou, enquanto o comércio foi o setor com maior contribuição para demissões, fruto do fechamento por conta da bandeira preta.

Um outro dado chamou a atenção também; enquanto houve fechamento de vagas para mulheres (saldo negativo de 172 postos de trabalho entre contratações e demissões), os homens foram mais chamados para novas vagas do que desligados (saldo positivo de 22). Os dados da análise são dos governos federal e estadual, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Junta Comercial do Estado (Jucis RS), da secretaria municipal da Fazenda e do Google Covid-19 Community Mobility Reports.