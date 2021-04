Projetos buscam minimizar prejuízos de empresas em Novo Hamburgo

Dois projetos de lei foram apresentados na Câmara de Vereadores que buscam atenuar os impactos da pandemia para as pessoas que tentam empreender em Novo Hamburgo. A primeira proposta isenta a cobrança de IPTU, ISSQN, tarifa de água e taxas de iluminação pública e recolhimento de lixo para estabelecimentos que forem impedidos de abrir enquanto o estado estiver em bandeira preta, conforme classificação do modelo de Distanciamento Controlado. A outra proposta estabelece uma política municipal de crédito voltada aos pequenos empresários da cidade.

acabou por classificar todo o estado com a bandeira preta As isenções de impostos e taxas serão válidas pelo dobro do tempo de vigência da bandeira preta. Autor do projeto, o vereador Ênio Brizola reconhece que a pandemia tem como principal medida de enfrentamento, além da imunização, o isolamento social. "A fim de priorizar a saúde pública e a defesa da vida, o governo do Rio Grande do Sul, impedindo que vários setores possam realizar suas atividades normalmente. As isenções aqui colocadas têm por motivação atenuar o impacto financeiro sofrido por essas categorias durante o período em que estão inviabilizadas de prestar serviços, evitando mais cortes de empregos e encerramento de atividades", destaca o parlamentar.

A outra proposta autoriza o Executivo a criar um fundo de aval público que facilite o acesso desses trabalhadores e empreendedores ao crédito. Com o nome sugerido de "#MaisFuturo", o fundo de aval público seria gerido por um comitê. O grupo seria responsável por propor diretrizes de operação e sugerir medidas voltadas para a sustentabilidade financeira do fundo, fiscalizar a aplicação dos recursos, estabelecer critérios que promovam a manutenção e ampliação de postos de trabalho e emitir relatórios mensais para acompanhamento das metas.

O projeto de lei ainda sugere que prefeita, vice-prefeito, secretários, vereadores e cargos comissionados de órgãos do Executivo e do Legislativo direcionem 20% de seus salários para o #MaisFuturo. A medida seria implantada a partir da promulgação da lei até no mínimo 120 dias após a vacinação de 70% da população hamburguense contra a Covid-19. "Essa será a nossa contribuição para gerar empregos e reduzir o sofrimento dos empreendedores do município", solidariza-se o vereador. As matéria ainda aguardam parecer da Procuradoria da Câmara antes da apreciação nas comissões parlamentares.