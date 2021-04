Hospital de Gravataí abre serviço de reabilitação para tratamento pós-Covid

A Santa Casa de Misericórdia, mantenedora do hospital Dom João Becker, vai implementar em Gravataí o serviço integrado de reabilitação. A estrutura vai contar com uma equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros profissionais de saúde. O serviço vai atuar não só em pacientes que estão em fase de recuperação da Covid-19, mas também em qualquer outro tipo de reabilitação cardiopulmonar e metabólica.

A pandemia acelerou a criação do serviço. A maioria dos pacientes com coronavírus necessita de procedimentos avançados de reabilitação, seja na fase de hospitalização ou após a alta hospitalar. "Usamos técnicas de fisioterapia motora e respiratória e agora estamos utilizando a eletroterapia para ganho de força muscular", comenta o supervisor de fisioterapia, Christian Coronel. O Dom João Becker já conta com uma equipe de fisioterapeutas que atua nos pacientes internados, minimizando sequelas deixadas pelo vírus. Ao todo, são 19 fisioterapeutas atuando nos três turnos no hospital.

O objetivo é até o final de 2021 levar a estrutura para o multicentros, no prédio anexo. Inicialmente, o atendimento ocorrerá no 5º andar do hospital "Montamos um time com grande capacidade técnica para otimizar o processo de recuperação de pacientes que enfrentam as mais diversas enfermidades, não só Covid-19. Colocamos à disposição de Gravataí o que a Santa Casa oferece de melhor nesse segmento", afirma o diretor médico do Hospital Dom João Becker, Fernando Issa.

Desde esta segunda-feira já está aberta a agenda para marcação de consultas. Inicialmente, o Centro Integrado de Reabilitação do Hospital Dom João Becker vai atender nas modalidades convênios e particular