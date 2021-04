Inadimplência no comércio de Lajeado cresce 1% em 30 dias

restrições impostas pela pandemia Asdesde o fim de fevereiro começam a refletir na inadimplência no comércio de Lajeado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local. Depois de alcançar os 22,9% no início de março e registrar o menor índice desde fevereiro de 2019, o percentual que aponta a quantidade de pessoas físicas com restritivo junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) subiu mais de 1% nos últimos 30 dias. O índice contabilizou 24,1% dos consumidores, o que equivale a 15.581 pessoas.

As informações foram obtidas pela CDL junto ao banco de dados da Boa Vista demonstram que o cenário se repete a nível de Estado. De acordo com o levantamento, o acréscimo no último mês também foi de 1% e hoje se totaliza em 26,5% dos consumidores com algum tipo de pendência.

Quanto ao perfil, no município não há alteração, sendo que a maioria dos inadimplentes são homens (51,2%), na faixa etária dos 30 a 34 anos (16,3%) que recebem entre um e dois salários mínimos (55%). Já no RS, a maior concentração de devedores está nas mulheres (50,9%) idosas com mais de 65 anos (13,9%) e adultas entre 35 e 39 anos (13,8%), cuja renda está entre um e dois salários (51,2%).