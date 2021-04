Erechim abre central de vacinação para imunização contra a Covid e gripe

Local foi inaugurado no fim de semana em prédio no bairro Três Vendas /PREFEITURA DE ERECHIM/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A prefeitura de Erechim deu início aos trabalhos na Central de Vacinação do município no fim de semana. A abertura foi realizada com a imunização contra a Covid-19 em idosos com idade de 63 anos ou mais, além da aplicação naqueles que já estão aptos a receber a segunda dose.

A unidade, criada para acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 e Influenza/H1N1, além de permitir a melhoria no atendimento de outras comorbidades nas Unidades Básicas de Saúde, funcionará de segunda à sábado, das 8h às 14h de forma permanente, sem necessidade de agendamento prévio.

A partir desta segunda-feira, também serão aplicadas as vacinas contra a Influenza em gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Crianças com idade inferior a seis anos devem se vacinar nas unidades básicas de saúde de referência de cada família. A vacinação da H1N1 para estes públicos será estendida até 10 de maio.

Conforme explica o prefeito de Erechim, Paulo Polis, a Central de Vacinação foi montada em 15 dias com o apoio de equipes de todas as secretarias de governo. "Poder entregar a Central de Vacinação à comunidade nesse tempo recorde só foi possível porque cada um fez a sua parte. Eu só tenho a agradecer e dizer que esta estrutura é uma conquista de todos", destaca Polis.

Conforme a secretária de Saúde, Eclesan Palhão o objetivo é acelerar o processo de vacinação e deslocar o público para um ambiente exclusivo para a imunização. "Temos um grande fluxo de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e a vacinação vinha sendo mais uma demanda que acabava sobrecarregando o serviço, agora com a Central concentramos a vacinação em apenas um lugar evitando aglomerações", pontua Eclesan.

A Central fica localizada na Rua Júlio Trombini, 634, bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel. O local foi adquirido pelo município em 2018 e estava desativado.