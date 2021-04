Detentos da penitenciária de Santa Maria produzem máscaras

A iniciativa que promove a ressocialização de apenados da Penitenciária Estadual de Santa Maria, por meio da confecção de máscaras de proteção facial, tem apresentado números que chamam a atenção. Desde outubro, quando o projeto começou, detentos do regime fechado já produziram cerca de 12 mil peças entre descartáveis e de tecido.

A oficina é da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e está inserida em um convênio de trabalho prisional, chamado de Projeto Reintegra. Atualmente, há oito presos que atuam no processo de confecção de máscaras. Eles fazem desde o corte do material até a costura, em máquinas industriais que foram recebidas através da iniciativa.

Antes de ingressar no trabalho, os apenados receberam treinamento. A produção, que já entra no sétimo mês, ocorre de segunda a sexta-feira. "Muitas dessas máscaras foram entregues para a prefeitura, e nós as repassamos aos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Temos que agradecer por essa parceria, que é benéfica tanto para os presos quanto para a população de Santa Maria de uma forma geral", afirma o prefeito Jorge Pozzobom.

Atualmente, as máscaras produzidas na penitenciária têm sido destinadas para uso dos servidores e apenados da Susepe, que, com recursos próprios, compra os materiais utilizados em lojas de Santa Maria, o que também contribui para o fomento da economia local. "Nós estamos produzindo máscaras que salvam vidas. Essa oficina de costura foi montada durante a pandemia, mas, quando a pandemia passar, quem sabe poderemos fornecer outros materiais para a Prefeitura, a exemplo de uniformes escolares, o que seria o nosso sonho", comenta o delegado regional do órgão, Anderson Prochnow.

De acordo com o delegado Prochnow, a oficina de produção de máscaras de proteção facial é composta por apenados do regime fechado, todos homens, selecionados pelo bom comportamento e pela disciplina. Eles passaram por uma entrevista com psicólogas e assistentes sociais da Susepe. A cada três dias de trabalho, suas penas são reduzidas em um dia.