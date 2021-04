Subestação da RGE em Santo Cristo passa por ampliação

As comunidades de Santo Cristo, Alecrim, Cândido Godói, Campina das Missões, Porto Vera Cruz e Porto Lucena receberam a conclusão da obra de ampliação da subestação Santo Cristo. Trata-se de uma obra de grande porte, executada pela RGE, e representa significativa mudança para melhor no fornecimento de energia elétrica aos 15 mil clientes atendidos pela distribuidora nos seis municípios.

A empresa investiu R$ 10,9 milhões na ampliação da Subestação Santo Cristo e construção e reconstrução de circuitos de média e baixa tensão. "Aumentamos em 25% o volume de energia disponível e melhoramos a rede de distribuição, proporcionando mais qualidade no serviço prestado aos nossos clientes, que é o objetivo principal da RGE", comemora o diretor-presidente da concessionária, Marco Antônio Villela de Abreu.

Além do aumento na oferta de energia, a ampliação da subestação permite um redimensionamento de cargas entre os circuitos alimentadores que abastecem os seis municípios. A obra de ampliação impacta positivamente no crescimento da demanda por energia elétrica em virtude do desenvolvimento econômico e social, bem como em situações críticas, como temporais, por exemplo.

Na rede de distribuição, a construção de dois novos alimentadores e a instalação de equipamentos de manobras permitirão novas opções de manobras. "É uma nova configuração da rede que atende a esses clientes. Qualificamos a operação do sistema com equipamentos de alta tecnologia, mas, principalmente, reduzimos os riscos de interrupção e eventuais dificuldades de atendimento a novas cargas. Isso nos orgulha muito, pois representa a satisfação do nosso cliente", conclui Villela.