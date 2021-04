Garibaldi recebe selo internacional de destino seguro durante a pandemia

A cidade de Garibaldi, na serra gaúcha, recebeu o selo Safe Travel, que atesta a segurança de destinos turísticos em relação aos protocolos de enfrentamento do coronavírus. A certificação é concedida pelo World Travel & Tourism Council (WTTC), por meio da secretaria de Turismo do Estado do RS.

A WTTC é uma entidade formada principalmente por representantes do setor privado ligado ao turismo e que defende o desenvolvimento sustentável da atividade. De acordo com a secretária de Turismo de Garibaldi, Melina Casagrande, o processo até a obtenção do certificado demandou o envio de diversos documentos comprovando a segurança de turistas e trabalhadores ligados ao setor no município e os protocolos já usados pelo município. "Em Garibaldi, o empreendimento solicita o protocolo e, no momento que ele o executa, representantes da equipe da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Saúde realizam a visita para verificar se as ações foram implementadas e certificam o local com o selo", explica Melina.

A validação dá ainda mais visibilidade aos cuidados tomados pelo município e é um incentivo aos turistas que desejam conhecer ou revisitar Garibaldi em breve. Com a vacinação sendo realizada, a perspectiva é que o setor retome aos poucos sua força e os números positivos anteriores à pandemia.

De acordo com a turismóloga que atua nas áreas de qualificação e regionalização da secretaria de Turismo, Débora Toffoli Snel, o fato de o RS estar em um dos 10 estados brasileiros reconhecidos como destinos internacionais para viagens seguras contribui fortemente para despertar a confiança dos viajantes a visitarem o destino, sobretudo em um momento em que o setor enfrenta diversos desafios para a retomada. "O Safe Travels vem somar-se ao Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo, sendo mais um instrumento que visa diminuir os impactos da pandemia", finaliza.