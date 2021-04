CPI do Hospital Lauro Réus vai começar a ouvir testemunhas

Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que apura as mortes ocorridos no Hospital Lauro Réus ainda em março, seguem acontecendo. Após definição dos membros e funções de cada parlamentar, a sequência dos trabalhos da comissão contou com alinhamento das ações, definição das pessoas que serão ouvidas, formalização das intimações e agenda de depoimentos.

Presidente da CPI, o vereador Jerri Moraes explica que, desde sua instituição, a comissão tem se reunido toda a semana. "A partir de quarta vamos começar a ouvir as pessoas envolvidas no fato em questão. Serão três nessa primeira audiência e nas próximas semanas devem ser quatro depoentes por encontro", acrescenta. Além da audiência de quarta-feira, estão previstas novas oitivas para os dias 20 e 22 de abril. As intimações já foram entregues aos depoentes. A CPI tem prazo de 90 dias para ser finalizada, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias.