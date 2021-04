ENSINO Notícia da edição impressa de 12/04/2021. Alterada em 12/04 às 03h00min Nova escola de gastronomia abre no fim do mês em Novo Hamburgo

A primeira franquia da Escola de Gastronomia Chef Gourmet (CG) na Região Metropolitana de Porto Alegre será inaugurada no dia 24 abril, em Novo Hamburgo. Com o objetivo de formar chefs de cozinha, desenvolvendo e transformando profissionais qualificados e reconhecidos, a escola atua nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, através de um método de ensino prático e inovador

À frente do negócio estão os sócios fundadores Carlos Felipe Eninger e Artur Klaus Müller. Ambos compartilham o interesse por gastronomia, o que os levou a empreender na área. "Também somos apaixonados pelo ensino e educação e entendemos que, através disso, a nossa missão é transformar a vida das pessoas", destaca Eninger. Além disso, os sócios ressaltam a localização estratégica escolhida, já que Novo Hamburgo fica entre duas regiões importantes do estado, a Capital e a Serra Gaúcha.

A unidade de Novo Hamburgo será a segunda franquia do estado, após a escola inaugurada em Passo Fundo neste ano. A escola oferece uma estrutura de três andares para atender a demanda de mais de 10 cursos, destinados a profissionais e a pessoas que têm a gastronomia como hobby. O valor investido na implantação da escola é de mais de R$ 350 mil, explica Müller. Além disso, o empreendimento criará 11 vagas de emprego, além do corpo docente da escola, que está sendo selecionado.

Para os sócios, a inauguração da Escola de Gastronomia atende as demandas de um setor crucial na economia brasileira, que tem registrado aquecimento ao longo dos últimos anos. "A gastronomia cresceu 80% nos últimos anos no Brasil, sendo que o setor é responsável por aproximadamente 6 milhões de empregos diretos e isso pode representar, hoje, quase 3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, ou seja, R$ 420 milhões movimentados por dia no setor gastronômico brasileiro", contextualiza Müller.