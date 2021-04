Lajeado terá atividades de evento colaborativo mundial

Lajeado será uma das mais de 120 cidades a ter atividades virtuais, nos dias 21 e 22 de abril, durante a programação do 4º World Creativity Day (WCD), o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. O evento é uma iniciativa global e tem a missão de incentivar a criatividade e acelerar a revolução da aprendizagem, garantindo o desenvolvimento pessoal com foco em empregabilidade e geração de renda.

A líder local do WCD é a jornalista e empreendedora Danielle Harth, que assumiu a responsabilidade de trazer o evento para Lajeado. Com a iniciativa, ela coloca o município ao lado de cidades globais como Barcelona, Vancouver, Dubai, Paris e Londres. "Estamos vivendo uma mudança de paradigma. O Fórum Econômico Mundial chamou a atenção dos líderes mundiais para o risco de uma nova 'geração perdida'. Neste contexto, a criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades são fundamentais para garantir empregabilidade ou para fazer um negócio dar certo em nossa cidade. É por isso que estamos orgulhosos ao ver Lajeado fazendo parte do maior festival colaborativo de criatividade do mundo", explica Danielle.

As atividades do WCD serão acessadas mediante inscrição gratuita no canal de Lajeado do aplicativo "Dia da Criatividade". A ferramenta já disponível para download nos sistemas Android e iOS, ou ainda no canal do YouTube "World Creativity Channel".