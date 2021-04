Prefeitos cobram da EGR maior fiscalização em trechos da ERS-239

O prefeito de Parobé e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara) Diego Picucha participou de reunião online promovida pela Associação dos Municípios do Vale do Rio do Sinos (Amvars) com o secretário Estadual dos Transportes Juvir Costella, com o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Urbano Schmitt e com o comandante do Policiamento Rodoviário Estadual Coronel José Henrique Gomes Botelho. Em pauta estiveram os números crescentes de acidentes e vítimas fatais na ERS-239 e a solicitação de melhorias que tragam mais segurança para a via.

Os prefeitos das cidades que compõem o traçado da rodovia, entre o Vale do Sinos e o Paranhana, solicitaram melhorias na rodovia e destacou o crescente número de acidentes e atropelamentos que têm ocorrido desde o início do ano. Desde janeiro, são 14 mortes registradas. Um dos trechos considerados mais críticos pelos prefeitos é na travessia entre Sapiranga e Parobé, cujo movimento de pessoas é grande, principalmente atravessando a rodovia.

"Temos cobrado do Estado, por meio da EGR, responsável pela ERS239, mais segurança em relação à via. Enviamos em novembro do ano um ofício passado solicitando reparo no gradil da passarela localizada no quilômetro 47, chamada de passarela do Rubinho. Obtivemos resposta da EGR que os reparos seriam efetuados, mas nenhum tipo de serviço foi efetuado até o momento pela empresa. Da mesma forma, a limpeza e roçada do acostamento e sinalização viárias também deixam a desejar e influem na segurança no trajeto", destaca Picucha.

O secretário Estadual dos Transportes Juvir Costella destacou a imprudência e o desrespeito às normas de trânsito pelos motoristas como principais fatores para acidentes na via. No entanto, ele reconheceu a importância das reivindicações dos prefeitos e propôs aos mesmos que se unam para elencar as prioridades das cidades em conjunto, ao invés de solicitações isoladas, para que possam ser definidas as medidas mais urgentes e encontradas soluções para estas demandas. Uma resposta deve ser dada sobre as demandas nas próximas semanas.