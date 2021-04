Frutas da Mata Atlântica do RS são usadas para a criação de doces

As frutas brasileiras apresentam inúmeros nutrientes e uma diversidade de sabores. Os estudos na área de fruticultura apontam mais de 300 espécies nativas espalhadas pelos biomas do país - algumas bastante conhecidas como o abacaxi, a goiaba e o maracujá, por exemplo. Em uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas da Universidade Federal de Santa Maria, a uvaia e a jabuticaba ganharam um destino gelado e especialmente saboroso: foram transformadas em sorvete.

A ideia faz parte do projeto "Cadeia de valor do bioma Mata Atlântica: o sabor das frutíferas nativas do sul do Brasil" e tem por base a conservação dos fragmentos da Mata Atlântica, os quais, em sua maioria, estão localizados em propriedades rurais particulares. O objetivo é desenvolver produtos artesanais sustentáveis derivados das frutíferas nativas da região central do Rio Grande do Sul, visando ao desenvolvimento sustentável, a conservação das florestas da região e a identidade territorial da Quarta Colônia.

"Percebemos que os proprietários só irão manter os fragmentos se entenderem que eles podem gerar renda e, para convencê-los que isso é possível, utilizamos como estratégia iniciar o processo de demanda de mercado consumidor", explica Suzane Marcuzzo, professora doutora em Ciências Florestais e coordenadora do NEAP.

As frutas da Mata Atlântica utilizadas na produção dos gelatos foram coletadas em propriedades rurais da Quarta Colônia e por extensionistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), parceira do projeto. De acordo com Marcuzzo, tanto a uvaia quanto a jabuticaba possuem elevada frutificação - formação e produção de frutos - e se desprendem da planta mãe quando estão maduras, facilitando a sua colheita.

Dentre as vantagens que essas frutas apresentam, são citadas principalmente a alta concentração de vitamina C. Marcuzzo explica que os gelatos não são os únicos produtos elaborados pelo grupo. Ao longo de 2020, foram produzidas em torno de 10 receitas com outras frutíferas nativas (cereja do mato, butiá, gabiroba, pitanga e jerivá) que resultaram em doces como bolos, bolachas e geleias.