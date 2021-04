Iluminação do campus da Unisinos em São Leopoldo é revitalizada

A RGE, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), está modernizando o sistema de iluminação do campus da Unisinos, em São Leopoldo. Foram dois projetos com o objetivo de substituir lâmpadas comuns por versões de LED e instalar uma usina de geração de energia no Campus. As ações do primeiro projeto, que inclui a instalação da usina, foram concluídas ainda em 2020 e, a modernização da iluminação no primeiro trimestre de 2021.

Os projetos foram selecionados na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da distribuidora. A expectativa é que os novos sistemas de iluminação e geração de energia do campus possibilitem uma economia de superior a 1.600 megawatts hora por ano.

Para a analista do Programa de Eficiência Energética da RGE, Letícia Rech, as ações terão um impacto positivo para o campus. "Esta modernização no sistema de iluminação da Instituição oferece uma economia de energia considerável à universidade. Além disso, alunos, professores e funcionários também se beneficiarão com a qualidade da iluminação no local", complementa.

As lâmpadas de LED têm vida útil de cerca de 25 mil horas, ou seja, duram mais de dois anos se ficarem ligadas de maneira ininterrupta. O custo da doação e instalação das lâmpadas é por conta do Programa de Eficiência Energética da RGE, que também deu o encaminhamento correto às lâmpadas descartadas de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.