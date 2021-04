Pela redução na demanda por atendimento, Plantão Covid de Canoas terá encerramento neste domingo

Com a queda na procura por atendimento de casos relacionados ao coronavírus em Canoas, o Plantão Covid será suspenso a partir do próximo final de semana. Neste sábado e domingo, funcionará a última edição do serviço, das 8h às 20h, em quatro unidades básicas de saúde, nos bairros Guajuviras, Mathias Velho, Niterói e Rio Branco.

A abertura de quatro unidades básicas, aos finais de semana, buscou desafogar o atendimento nas UPAs Boqueirão e Rio Branco em um momento crítico da pandemia. Em funcionamento desde 21 de fevereiro, o serviço registrou queda significativa na procura. No final de semana passado, foram 401 atendimentos médicos e de enfermagem. Em termos de comparação, nos dias 27 e 28 de fevereiro, foram 1.794.

Além disso, as duas UPAs, que recebem exclusivamente pacientes com suspeita de Covid-19, seguem com fluxo baixo de atendimento e ocupação das salas vermelhas e amarelas dentro do normal, após o cenário de superlotação registrado nos primeiros meses do ano. O secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, destaca, porém, que o monitoramento dos casos de coronavírus é diário e, por isso, o Plantão Covid pode ser retomado, se necessário.

Com a suspensão do serviço, pessoas com sintomas respiratórios e sintomas de Covid devem procurar as UPAs Boqueirão e Rio Branco, nos casos mais graves. Durante a semana, pacientes com sintomas mais leves continuam sendo assistidos nas unidades básicas de saúde.