Retomada da Feira do Peixe traz bons resultados para produtores em Estrela

A retomada das edições da Feira do Peixe Vivo de Estrela, no mês passado, trouxe um pouco da ideia e da perspectiva do município em relação à piscicultura. Nas últimas cinco edições realizadas entre os dias 20 de março e 2 de abril foram cerca de 10 toneladas de peixe comercializadas, e mais de 1.000 clientes atendidos.

Em 2020, a tradicional comercialização de pescado foi atingida pelas consequências da pandemia, com a realização de apenas 14 edições, sendo que normalmente ocorrem mais de 20 por ano. Este ano já ocorreram seis, sendo três delas apenas na Semana Santa, realizadas seguidamente nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, quando foram comercializadas 8,7 toneladas de peixe, 936 clientes de diversos municípios atendidos. Apenas entre os peixes eviscerados (limpos e abatidos na feira), mais de 800 unidades. Ao todo foram mais de R$ 100 mil movimentados, cujo valor fica integralmente com os piscicultores para abatimento de custos com produção e serviços, além do lucro.

João Luft é o novo responsável pela feira. Ele destaca os investimentos já realizados. "Foram pontuais melhorias que visam atender diversas áreas, desde elementos que objetivam o cuidado com a pandemia, como por exemplo a instalação de um dispersor de álcool, até a comunicação visual com o cliente, através de novas placas indicativas. Ainda, cuidados para estarmos de acordo com a legislação, como é o caso do ar-condicionado, instalado no local de abatimento do peixe, que precisa ficar em ambiente isolado e refrigerado", explica ele. "Tudo para, dentro das normas, oferecer o máximo de conforto ao cliente e também a quem está trabalhando", frisa ele.