Prefeitos de Caxias e Gramado tratam de obras do aeroporto de Vila Oliva

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico recebeu a visita do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, acompanhado de técnicos daquela prefeitura, para tratar do acesso que vai ligar o aeroporto de Vila Oliva à Região das Hortênsias. A reunião serviu para tratar de detalhes da infraestrutura entre os municípios

De acordo com a secretária de Planejamento, Margarete Bender, este é um trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo e esse encontro foi para reunir as áreas técnicas das duas cidades, em caráter oficial. "A principal questão foi avaliar perspectivas do tipo de estrada que é importante para Gramado e Caxias. Antes da definição de traçado propriamente, nosso trabalho se concentrou na classificação de estrada, a partir da identificação de uma estrada classe 2, que comporta trafego de ônibus, caminhões, mas não é uma via expressa".

Ela acrescenta que a classificação ainda pode ser reavaliada. Também será feita uma visita ao local, com equipes de topografia e equipamentos, para a definição do traçado da via.

Para o prefeito Adiló Didomenico, a vinda do prefeito Tissot pessoalmente a Caxias e o trabalho conjunto dos técnicos mostra o alinhamento dos municípios. "O aeroporto vai atender toda a Região e precisamos de ações e soluções conjuntas para que a concretização desse projeto tão esperado atenda as necessidades de todos os municípios beneficiados". Adiló acrescenta que o acesso é uma obra importante que vai andar paralelamente à do aeroporto para que esteja pronta antes mesmo da inauguração do terminal.