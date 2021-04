INOVAÇÃO Notícia da edição impressa de 09/04/2021. Alterada em 09/04 às 03h00min Furg inaugura unidade do Oceantec no Litoral Norte

Foi realizado o lançamento oficial da segunda unidade do Parque Científico e Tecnológico (Oceantec) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a ser instalada no município de Santo Antônio da Patrulha. Na oportunidade, as autoridades presentes debateram sobre o impacto no desenvolvimento local e regional que a inovação tecnológica pode promover.

O parque, criado em 2017 em Rio Grande, passará a contar com uma ramificação no litoral norte gaúcho. Inicialmente, a implantação de uma unidade no local não necessitará de um espaço físico, com os projetos desenvolvidos nas instalações das próprias empresas conveniadas. Um espaço será cedido pela prefeitura na secretaria de Governo, Planejamento e Gestão do município para um dos braços de atuação do Oceantec, a incubadora de empresas Innovatio.

O diretor do Campus Santo Antônio da Patrulha, Antonio Valente, destacou o quão positiva é a parceria entre o município e a Furg. Em sua visão, o campus chegou em um ponto de amadurecimento que permite o avanço em termos de pesquisa e desenvolvimento. "Eu vejo que a cidade já pode se considerar uma referência na área da educação e também será, em breve, uma referência no turismo. Agora, se as empresas e os jovens empreendedores participarem, também teremos na cidade um ponto de referência em empreendedorismo e inovação tecnológica no litoral norte", concluiu o diretor.

O próximo passo após a implantação da unidade Oceantec em Santo Antônio da Patrulha é o momento de pré-incubação das empresas interessadas em evoluírem, etapa na qual empreendedores apresentam ideias - podendo ser uma equipe ou uma pessoa individualmente - para que, dentro de um determinado período, essa ideia se torne um projeto e receba capacitação em diversas áreas, modelando-o em um negócio propriamente dito. A partir da segunda quinzena de maio, será realizada uma sensibilização local por meio de eventos e outras ações para iniciar as atividades.