Comércio de Esteio vai oferecer desconto em folha para compras

A prefeitura de Esteio e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) assinaram um termo de cooperação que vai possibilitar aos servidores públicos municipais, ativos e aposentados, fazerem compras no comércio e em prestadores de serviços com desconto em folha de pagamento. O documento foi firmado pelo prefeito Leonardo Pascoal e pelo presidente da CDL esteiense, José Renato Rocha Schmidt.

A consignação em folha de pagamento passa a valer no dia 1º de maio em estabelecimentos credenciados pela CDL, como lojas, farmácias, cursos de idiomas, convênios médicos e postos de saúde, entre outros. Para ter direito ao benefício, o servidor precisará ter margem para a consignação, ou seja, possibilidade de desconto máximo de 40% do vencimento mensal. Além disso, ele precisa autorizar o desconto, por escrito, em papel timbrado da CDL no momento da compra.

As empresas interessadas em aderir ao programa devem entrar em contato com a CDL para o cadastro. A entidade será responsável pela negociação com comerciantes e prestadores de serviços, inclusive em relação a taxas as serem pagas por empresas que aderirem ao programa.