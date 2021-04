História da Fenavinho de Bento Gonçalves vai ser retratada em livro

Depois de dar vida novamente à festa mais popular do município em 2019, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) quer viabilizar um importante capítulo para a memória da Fenavinho. Em 2022, as histórias, as curiosidades e os personagens da Festa Nacional do Vinho serão eternizadas num livro, abarcando uma trajetória iniciada em 1967 e compreendida até os dias atuais, com 16 edições de festividade realizadas.

"A Fenavinho foi a precursora de uma série de feitos que a tornaram central na rápida promoção do progresso da cidade, trazendo visibilidade nacional, infraestrutura viária, surgimento de outras feiras e valorização do agricultor e de nossas tradições. Reverenciá-la é uma forma de mostrar a grandiosidade que ela representa e também de compreender a própria história de Bento Gonçalves", diz o presidente do CIC-BG, Rogério Capoani.

Como sugere o título da publicação, "Fenavinho - Mais do que uma festa", mostrará como e por que a celebração em torno da cultura da uva e do vinho fez do evento, além da festa mais importante da cidade, um marco no desenvolvimento econômico do município. O livro, assim, assume um caráter de documento histórico. Até então, não havia uma publicação que reunisse, numa única edição, a trajetória da Fenavinho. "Esse projeto está baseado justamente nesta ausência de um conjunto de informações organizado sobre a festa", conta o jornalista Fabiano Mazzotti, que assinará a obra em parceria com o também colega de profissão Itacyr Giacomello.

Por promover e, principalmente, preservar a história do evento, a obra trará uma coleção de depoimentos de personagens que construíram, viveram e participaram da festa. A comunidade pode colaborar para enriquecer o livro a partir de fotografias, recortes de jornais e revistas, suvenires e, claro, da memória que guardam das edições em que vivenciaram atrações no festival.

O projeto está inscrito na Lei de Incentivo à Cultura do governo federal. Por esse sistema, é possível as empresas utilizarem parte do imposto de renda para patrocinar o projeto - também há a possibilidade de as organizações contribuírem com patrocínio direto.