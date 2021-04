Pelotas inicia projeto voltado à primeira infância

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas e o secretário de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Flávio Ferreira, deram in[icio ao projeto piloto de Rotas Acessíveis e Centralidade nos Bairros. A inciativa atende à proposta da Rede Brasileira Urban95, da qual Pelotas e outras 13 cidades fazem parte.

A proposta do município, desenvolvida pelos arquitetos urbanistas Guto King e Carmen Roig, traz um plano para as crianças e seus cuidadores, dentro do eixo de espaços públicos previsto pela rede. O projeto piloto contemplaria melhorias na região da rua Mário Peiruque, entre a Bom Jesus e o Jardim Europa.

As primeiras definições do Plano de Rotas Acessíveis apresentaram intervenções urbanas no local escolhido, apontando melhorias para a etapa de espaços de convivência como micropraças, bancos, árvores, paisagismo, espaços lúdicos e brinquedos. Uma segunda etapa dará conta da realização da Centralidade de Bairro (identificação e delimitação de um pequeno centro daquela localidade).

O projeto ainda está em fase de detalhamento e de integração com outras secretarias municipais, para posterior busca de recursos e execução. "A cidade passará a ser algo muito mais integrado com as crianças e as famílias que estão ao seu entorno. O próximo passo será uma reunião intersetorial com os demais órgãos do município, que também estarão envolvidos nesta construção, para começarmos a operacionalizar o projeto", explicou o secretário Flávio Ferreira.

A Rede Brasileira Urban95, lançada no ano passado, é uma parceria entre a Fundação Bernard Vanleer e o Instituto Cidades Sustentáveis, visando estimular e fortalecer programas e políticas públicas que aliem desenvolvimento urbano sustentável e a primeira infância no Brasil. A iniciativa busca promover mudanças nos espaços públicos e nas oportunidades que moldem os primeiros cinco anos da vida das crianças. O projeto funciona em diversas cidades brasileiras.