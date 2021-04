Projeto em Novo Hamburgo que divulgar artistas locais

A Mesa de Arte na Praça abriu convocatória para artistas de Novo Hamburgo interessados em fazer parte da versão digital do projeto. O objetivo é promover o mapeamento e difusão das artes visuais na cidade, propiciando a cada artista um espaço individual de divulgação de sua trajetória e de sua produção, além de evidenciar o panorama da arte na região.

O prazo para inscrição segue até 30 de abril, e a única exigência é que os participantes sejam nascidos, residentes e/ou que tenham sua trajetória artística em Novo Hamburgo. O novo espaço de arte será desenvolvido no ambiente digital, com um site próprio e redes sociais divulgando as artes plásticas e visuais em suas diferentes formas de expressão (pintura, desenho, fotografia, escultura, gravura, grafite, charge, entre outros estilos). "Dar visibilidade a toda essa produção é uma forma de valorizar nossa diversidade cultural", diz a artista plástica Magna Sperb, uma das idealizadoras do projeto.