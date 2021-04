BRF doa R$ 1,1 milhão a hospital de Lajeado para reforçar atendimento à Covid-19

A BRF, uma das maiores empresas de alimentos no mundo, segue contribuindo para o combate à Covid-19 com doações. O mais recente beneficiado é o Hospital Bruno Born, em Lajeado, com uma doação de R$ 1,1 milhão.

A instituição do Vale do Taquari reforçará o atendimento com a compra de seis respiradores, três aparelhos de anestesia e seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) - que estão enfrentando superlotação no Rio Grande do Sul. A Sociedade Beneficente e Caridade de Lajeado, mantenedora do hospital, solicitou a doação à BRF devido ao agravamento da pandemia no começo do ano.

A contribuição faz parte de um conjunto de R$ 50 milhões anunciados pela BRF no fim de março, destinados ao auxílio no combate ao novo coronavírus. A iniciativa contempla 15 estados brasileiros e países onde a companhia tem unidades produtivas.

Esta é a segunda vez que a BRF realiza a ação. Em 2020, a empresa também direcionou R$ 50 milhões em doações a 175 municípios brasileiros e países como Emirados Árabes, Kuwait, China, Turquia, Cingapura, Catar, Arábia Saudita e Omã. Segundo a BRF, foram 500 mil doações, entre EPIs para profissionais da saúde, álcool em gel, testes da Covid-19, termômetros e equipamentos hospitalares.