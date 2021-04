Travesseiro firma convênio com dois hospitais da região

Dois projetos de lei aprovados pelos vereadores do município de Travesseiro estão relacionados com convênios com hospitais. O primeiro autoriza a prefeitura a firmar parceria com a Sociedade Sulina Divina Providência, que administra o Hospital São José, de Arroio do Meio, e fixar valores para prestação de serviços de atendimento à população de Travesseiro.

Serão repassados em R$ 6.348,04 mensais para o custeio de serviços junto ao hospital. O programa abrangido pelo convênio visa garantir atendimento médico presencial de obstetrícia, durante 24 horas por dia, e as especialidades de anestesia e pediatria no regime de sobreaviso.

O outro projeto, que é semelhante, permite o convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, que gerencia o Hospital Bruno Born. O convênio prevê o repasse do valor anual de até R$ 180 mil à casa de saúde no intuito de proporcionar atendimento médico e hospitalar em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia.