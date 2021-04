Observatório de Gravataí e Glorinha cria campanha para doação de alimentos

O Observatório Social do Brasil de Gravataí e Glorinha (OSBG), com apoio de diversas entidades, empresas e cidadãos criou a campanha Pacto Solidário, com objetivo de atender centenas de famílias impactadas pela pandemia com a doação de alimentos. A campanha foi lançada nesta semana.

Para o presidente do Observatório, Luiz Fernando Rodrigues, a ideia é unir esforços para doar e estimular para que o maior número possível de pessoas doe alimentos com o fim de atenuar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas menos assistidas. Participam desta ação diversas entidades da sociedade civil, empresas e cidadãos. Conforme Rodrigues, o projeto iniciou a partir de uma reunião e posteriormente se concretizou por meio da parceria firmada com o Banco de Alimentos de Gravataí. "Mas só está sendo possível realizar a campanha porque todas as entidades participantes decidiram firmar esse pacto solidário contra fome".