Obras de drenagem vão custar R$ 6 mi em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo vai investir R$ 6 milhões de recursos próprios em obras de drenagem pluvial no loteamento Jardim Viaduto, bairro Scharlau. O anúncio foi feito pelo prefeito Ary Vanazzi em uma reunião virtual com a moradores da região. A obra envolverá três etapas e tem previsão de três anos para a conclusão.

A primeira fase envolve a construção de uma nova galeria de drenagem na avenida Atalíbio T. de Resende, entre a avenida Thomas Edison e a rua Niterói. Nessa etapa serão investidos R$ 2 milhões e a expectativa é de quatro a cinco meses para a conclusão.

O diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Olindo Flores da Silva, Silvio Nei Machado, saudou a iniciativa e parabenizou o governo pelo trabalho. "É uma obra que vai beneficiar diversas pessoas, uma vez que os alunos da escola são oriundos de diversos bairros. Tivemos vários prejuízos, tanto pedagógicos quanto matérias por conta dos alagamentos. Várias vezes a escola precisou ser evacuada porque a água invadia o prédio danificando equipamentos e encerrando as aulas", frisou.

Já o secretário de Obras e Viação, Geraldo Passos, explicou como será a execução da obra. "Será um trabalho complexo que se fosse mais simples já teria sido resolvido. Trata-se de um planejamento do governo e teremos que atuar de forma pontual, uma vez que os recursos são escassos". Serão três etapas com a construção de uma galeria nova. Na segunda fase vamos fazer uma canalização de 1.200 milímetros entre as ruas Niterói e Iguaçu. Por fim, até a rua Sergipe com a instalação de uma tubulação também de 1.200 de tubulação.