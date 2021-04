São Borja entrega pedidos ao Ministério da Saúde

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, reforçou diversos pleitos ao Ministério da Saúde, na busca de mais apoios para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O encontro teve a participação também da diretora-geral do Hospital Ivan Goulart (HIG), Fernanda Bonotto.

O pedido inclui a liberação de mais ventiladores mecânicos e de kits de intubação. Igualmente entrou na agenda a possibilidade de aquisição ou importação de medicamentos sedativos, considerando a carência desses insumos na maioria dos hospitais.

O prefeito Bonotto e os demais representantes de São Borja e do Estado ainda solicitaram mais agilidade nos processos de liberação de recursos financeiros nas operações de crédito apresentadas pelos hospitais. Também houve debate, durante o encontro, em torno do andamento das pesquisas sobre o uso do medicamento Invermectina, que não tem eficácia comprovada para tratamento da Covid-19.